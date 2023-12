Snake vs Worms adalah game .io di mana kamu mencoba menjadi ular terbesar di arena multipemain dengan memakan pizza, burger, coklat, dan banyak makanan ringan serta minuman lainnya. Anda akan mulai sebagai ular kecil yang merayap, dan Anda harus makan apa pun yang Anda bisa sambil menghindari dimakan sendiri. Melahap semuanya termasuk sisa ular pemain lain untuk menjadi yang terbesar! Anda akan mati jika kepala Anda terbentur ular lain, jadi pastikan Anda tidak pernah menyentuh kepala ular lain terlebih dahulu - cobalah membuat ular tersebut memukul Anda. Anda dapat menggunakan dorongan untuk bergerak cepat di depan ular lain untuk melakukan itu. Jangan lupa untuk mengunjungi halaman Toko atau Roda Keberuntungan di mana Anda dapat membuka banyak kulit ular dan latar belakang yang keren, dan bahkan membuatnya sendiri! Jangan ragu untuk menggunakan opsi "mulai lebih besar" jika Anda ingin melewati tahap bayi baru lahir. Apakah Anda memiliki selera yang diperlukan untuk mencapai puncak papan peringkat di Snake vs Worms? Bergerak - Memindahkan kursor, WASD, atau tombol panah Mempercepat - Klik kiri mouse, Spasi, atau Shift Snake vs Worms diciptakan oleh CrioDev. Mainkan game mereka yang lain di Poki: Javelin Fighting dan Snake.is MLG EditionAnda dapat memainkan Snake vs Worms secara gratis di Poki.Snake vs Worms dapat dimainkan di komputer Anda.

Situs web: poki.com

