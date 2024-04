Pirates Merger

Penggabungan Bajak Laut adalah simulator pertempuran gabungan di mana Anda harus memilih di antara karakter yang berbeda untuk digabungkan dan membangun pasukan untuk mengepung musuh. Pilih antara bajak laut klasik dan teman terbang Anda untuk bergabung dan membangun pasukan yang tak terkalahkan. Perintahkan pasukanmu dan kalahkan musuhmu melalui posisi strategis dan kekuatan kasar! Gunakan mouse Anda untuk mengeklik dan menyeret sekutu di atas satu sama lain untuk menggabungkannya. Di seluler, yang Anda lakukan hanyalah menggesek! Penggabungan Bajak Laut dibuat oleh Beedo Games. Lihat game mereka yang lain di Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars, dan Tanko.io!

Situs web: poki.com

