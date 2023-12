Base Defense 2 adalah game menara pertahanan yang tujuanmu adalah mengerahkan berbagai jenis senjata untuk melindungi markasmu dari gerombolan musuh. Mulailah dengan menyeret unit Anda dan menjatuhkannya ke lapangan permainan. Unit Anda akan menyerang musuh yang masuk secara otomatis. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengontrol urutan dan penempatan unit. Anda akan menjarah musuh yang Anda kalahkan, sehingga Anda dapat membelanjakan penghasilan Anda untuk meningkatkan unit atau mendapatkan unit baru seperti penembak, penjaga, menara, dan banyak lagi. Jangan lupa untuk meningkatkan dan meningkatkan pertahanan Anda untuk pertahanan yang lebih kuat! Berapa banyak fase musuh yang bisa membuat markasmu bertahan? Seret unitmu dan letakkan di ubin yang disorot untuk menempatkannya. Unit Anda akan menyerang musuh yang masuk secara otomatis. Jika Anda ingin mengupgrade suatu unit, ketuk unit tersebut dan gunakan tombol upgrade di menu pop-up. Base Defense 2 dibuat oleh Beedo Games. Mainkan game strategi penuh aksi lainnya di Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers, dan Tanko. ioAnda dapat memainkan Base Defense 2 secara gratis di Poki.Base Defense 2 dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

