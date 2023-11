Make It Meme adalah permainan lucu di mana Anda membuat dan mencetak meme bersama teman atau pemain sungguhan secara online. Cukup buat atau bergabunglah dengan lobi dan tunggu pemain lain untuk bergabung. Setelah permainan dimulai, setiap pemain mendapat meme acak dan harus membuat teks lucu dalam waktu yang ditentukan. Setiap pemain memiliki waktu 15 detik untuk menilai kreasi meme ini. Terakhir, meme yang mendapat poin terbanyak memenangkan ronde tersebut. Ada 3 mode permainan yang bisa dipilih: Normal, Meme Sama, dan Santai. Pilih mode yang paling Anda kuasai dan tunjukkan sisi lucu Anda kepada semua orang! Jangan lupa untuk mendownload meme favoritmu dan membaginya dengan teman-temanmu! Meme Buddy adalah tombol untuk menunjukkan rasa cinta pada meme favoritmu dan menjadi Meme Buddy-nya! Ketika Anda mengkliknya, Anda mendapatkan setengah poin dari meme teman Anda sebagai bonus. Ada 3 mode permainan yang dapat dipilih: Normal, Meme Sama, dan Santai. Klik menggunakan tombol kiri mouse atau ketuk menggunakan jari Anda untuk memilih teks bidang dan ketik keterangan Anda. Saat tiba giliran Anda untuk memilih, gunakan tombol merah untuk memberi suara positif, tombol biru untuk memberi suara negatif, atau tombol "Meh" untuk tidak memberi skor.Make It Meme dibuat oleh Prealpha. Ini adalah game pertama mereka di Poki! Anda dapat memainkan Make It Meme secara gratis di Poki. Make It Meme dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

