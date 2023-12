Totems of Tag adalah permainan olahraga di mana Anda bermain dodgeball secara real-time sendirian atau bersama teman. Aturannya sederhana: Melempar bola ke arah orang lain akan menghilangkan salah satu nyawanya. Ketika Anda tidak punya nyawa lagi, Anda mati dan keluar dari permainan. Jadi pemenangnya adalah pemain terakhir yang bertahan. Anda dan lawan Anda akan memulai di salah satu dari berbagai arena yang ditawarkan permainan ini. Ada berbagai mode permainan dan peta yang dapat Anda konfigurasi, sehingga setiap permainan terasa segar dan berbeda. Ada juga berbagai power-up yang memaksa Anda untuk berpikir sendiri, dan jenis bola yang unik membuat permainan tetap bervariasi. Ini akan memungkinkan Anda menyusun strategi dan menentukan gaya bermain Anda sendiri. Misalnya, Anda dapat melewatkan beberapa power-up hingga Anda menemukan power-up yang paling berguna. Totem of Tag jauh lebih seru jika dimainkan bersama teman! Kendalikan kekuatan lemparan Anda dengan menahan tombol tindakan yang ditentukan, dan atur kurva dengan memutarnya. Bergerak - Tombol Panah (Pemain 1), WASD (Pemain 2), UHJK (Pemain 3) ), FCVB (Pemain 4)Tembak - Spasi (Pemain 1), R (Pemain 2), O (Pemain 3), Z (Pemain 4)Totem Tag dibuat oleh Pandaqi. Ini adalah game pertama mereka di Poki! Anda dapat memainkan Totems of Tag secara gratis di Poki. Totems of Tag dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

