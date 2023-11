House of Hazards adalah permainan keterampilan lucu yang dibuat oleh NewEichGames. Di House of Hazards, Anda berlomba untuk menyelesaikan berbagai tugas di dalam flat tempat lawan mengawasi langkah Anda secara real-time dan memasang jebakan untuk mengalahkan Anda. Hindari rintangan seperti lampu jatuh dan lemari berayun untuk menyelesaikan semua tujuan Anda dan memenangkan putaran. Demikian pula, cegah lawan Anda menyelesaikan tugasnya dengan mengaktifkan jebakan Anda sendiri pada waktu yang tepat. Perhatikan roda keberuntungan di akhir setiap putaran untuk mempelajari aturan putaran berikutnya. Apakah Anda siap untuk saat-saat yang sangat menyenangkan? House of Hazards sangat membuat ketagihan sehingga harus disertai dengan peringatan!Pemain 1Pemain 2House of Hazards diciptakan oleh NewEichGames, sebuah perusahaan pengembangan game yang berbasis di Amerika Serikat. Anda juga dapat memainkan permainan Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers, dan Ping Pong Chaos di Poki.

