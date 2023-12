Day of Meat: Radiation adalah game menara pertahanan menganggur tentang tetap hidup di gurun pasca-apokaliptik. Setelah planet ini dihancurkan oleh peristiwa kiamat, monster radioaktif mulai menimbulkan kekacauan. Adalah tugas Anda untuk melindungi diri sendiri dan markas Anda dari gelombang monster menakutkan yang menyerang Anda. Pangkalan Anda akan secara otomatis menembak setiap musuh, tetapi tugas Anda adalah meneliti dan meningkatkan pangkalan secara efisien tanpa kewalahan oleh gerombolan. Temukan dan tingkatkan senjata baru, fasilitas, proyektil, regenerasi kesehatan, kekuatan unik yang mengejutkan, dan banyak lagi! Perhatikan fakta bahwa peningkatan yang Anda terapkan di Lab akan bersifat permanen. Jadi jaga keseimbangan antara penelitian waktu nyata dan peningkatan laboratorium, dan pastikan Anda mempercepat permainan kapan pun diperlukan. Jangan lupa untuk membaginya dengan teman-teman Anda untuk melihat siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama! Klik atau ketuk peningkatan di bagian bawah layar Anda. Jika tombolnya berwarna hijau, Anda memiliki cukup dana untuk menelitinya. Jika warnanya merah, Anda perlu menyimpannya lagi. Hari Daging dibuat oleh Lampogolovii. Mainkan game menembak menganggur mereka yang lain di Poki: Day of Meat! Anda dapat memainkan Day of Meat: Radiation secara gratis di Poki. Day of Meat: Radiation dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Day of Meat: Radiation. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.