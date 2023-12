Dana: Relics for Sale adalah sebuah game platform di mana Anda menjadi seorang pemburu relik yang bertugas memulihkan relik yang hilang dari berbagai pedagang. Lintasi hutan kuno dan lari melalui tanah terlantar yang dingin untuk menemukan harta karun yang tak ternilai, lompati atau lewati musuh dan rintangan, kumpulkan koin dan permata, dan ambil kunci yang akan membuka pintu menuju petualangan yang lebih seru! Bisakah Anda menemukan semua relik di beberapa level yang menantang dan menjual semuanya? Jangan lupa untuk membagikan game ini ke teman-temanmu!Bergerak - A/D atau Tombol panahLompat - W atau SpasiAmbil/Lempar - Z atau EDana: Relik Dijual dibuat oleh Ulpo Media. Mainkan permainan mereka yang lain di Poki: Grow Up the CatsAnda dapat memainkan Dana: Relics for Sale secara gratis di Poki.Dana: Relics for Sale dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Dana: Relics for Sale. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.