Yahoo Calendar is a Web-based calendar service from Yahoo!. It can read calendar feeds and events syndicated from sites that make use of the published Yahoo calendar programming interfaces.

