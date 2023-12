Unsplash adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi stok fotografi di bawah lisensi Unsplash. Situs web ini memiliki lebih dari 207.000 fotografer yang berkontribusi dan menghasilkan lebih dari 17 miliar tayangan foto per bulan di perpustakaan mereka yang terus bertambah dan berisi lebih dari 2 juta foto. Unsplash telah disebut-sebut sebagai salah satu situs fotografi terkemuka di dunia oleh Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium, dan The Next Web. Unsplash memungkinkan fotografer mengunggah foto ke situs webnya, yang kemudian dikurasi oleh tim editor foto. Persyaratan hak cipta yang permisif pada foto-fotonya telah menyebabkan Unsplash menjadi salah satu pemasok fotografi terbesar di internet, dengan foto-foto anggotanya sering muncul di artikel. Namun demikian, keputusan mereka untuk berhenti menggunakan lisensi "nol" creative commons pada tahun 2017 menuai kritik, karena hal tersebut menghilangkan sekitar 200.000 gambar dari milik bersama. Lisensi Unsplash tidak kompatibel dengan lisensi creative commons, sehingga mencegah penggunaan di situs seperti Wikipedia. Pada bulan Februari 2018, Unsplash mengubah ketentuan lisensinya untuk membatasi penjualan foto tanpa terlebih dahulu memperbarui, memodifikasi, atau memasukkan elemen kreatif baru ke dalam foto, melarang penjualan salinan yang tidak diubah, termasuk menjual foto sebagai cetakan atau dicetak pada barang fisik. Pada bulan Desember 2019, Unsplash for Brands diluncurkan, di mana pengiklan dapat berbagi gambar bermerek di Unsplash.

Situs web: unsplash.com

