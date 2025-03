Perangkat Lunak Platform Komunikasi Pekerja Garis Depan - App Paling Populer - Amerika Serikat

Legion

legion.co

Legion Technologies memberikan platform manajemen tenaga kerja paling inovatif di industri ini. Ini memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan efisiensi tenaga kerja dan keterlibatan karyawan secara bersamaan. Platform Legion WFM cerdas, otomatis, dan berpusat pada karyawan. Ini terbukti memberikan ROI 13x melalui optimasi jadwal, pengurangan gesekan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan efisiensi operasional. Legion memberikan teknologi mutakhir dalam platform dan aplikasi seluler yang mudah digunakan yang disukai karyawan. Didukung oleh Norwest Venture Partners, Stripes, First Round Capital, XYZ Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures, dan NTT Docomo Ventures, Legion diakui sebagai salah satu perusahaan swasta dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut 2022 Inc. 5000 dan The Peringkat Deloitte 500. <> Perencanaan yang lebih baik: Wawasan -Tstrategis -Labor Penganggaran -Demand Peramalan <> Mengoptimalkan Eksekusi: -Posisi -Labor -Tamal -penjadwalan -Time dan kehadiran <> Pemberdayaan Karyawan: -Frontline Communications -Legion Instantpay Kinerja dan hadiah karyawan