ERPAG adalah solusi perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) berbasis cloud. Ini cocok untuk bisnis kecil dan menengah di berbagai industri, termasuk mobil, ritel, pendidikan, teknologi informasi dan banyak lagi. Primary features include sales management, purchasing, manufacturing management, accounting and finance, inventory management, reporting and analytics. ERPAG memungkinkan pengguna untuk mengelola proses bisnis termasuk portal pelanggan B2B, penjualan, pemesanan, penerimaan dan pengiriman. Fitur lain termasuk manajemen layanan, manajemen pengiriman, manajemen akses pengguna, titik penjualan dan pemindaian kode bar. ERPAG offers integration with Google Mail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe and more. Ini mendukung 40+ pengirim secara global termasuk UPS, FedEx dan USPS. Ini tersedia dalam tiga edisi: Dasar, Standar, dan Premium dalam Harga Berlangganan. Ini kompatibel dengan sistem operasi Windows, Mac dan Linux. Dukungan ditawarkan melalui email, melalui telepon dan melalui tutorial video.