Perangkat Lunak Penulisan Kursus - App Paling Populer - Pakistan

Melalui platform berbasis cloud di mana anggota kursus dapat terhubung melalui postingan, sesi langsung, obrolan, dan interaksi unik, CLASSUM menawarkan komunikasi yang lancar untuk meningkatkan semua lingkungan pembelajaran, online atau tatap muka. --- CLASSUM didirikan pada tahun 2018 oleh Chaerin Lee dan Youjin Choi, dua mahasiswi di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi sebagai pembelajar. Hanya dalam waktu 3 tahun, CLASSUM kini digunakan oleh lebih dari 3.700 institusi di 23 negara di seluruh dunia, dan terus mendobrak hambatan komunikasi dan membangun lingkungan pembelajaran yang mendorong pertumbuhan dan kolaborasi. Penggunanya mencakup institusi seperti KAIST, Universitas Yonsei, dan Universitas Ewha Womans, serta perusahaan global termasuk LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision, dan Prudential. Tujuan kami adalah menyatukan pelajar dan pendidik dalam ruang di mana mereka dapat berkomunikasi dengan bebas dan nyaman. Kami ingin menciptakan dan memperluas ruang di mana interaksi dan kolaborasi yang sehat dapat terjadi secara alami di dalam dan di luar kelas. Peserta didik dapat dengan bebas berinteraksi di CLASSUM, melakukan tanya jawab dan diskusi melalui teks dan media lain yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi mereka di era digital ini. Pendidik yang menggunakan CLASSUM untuk berkomunikasi dengan siswanya mengalami peningkatan keterlibatan siswa dan berkurangnya pekerjaan admin. Pada bulan April 2021, CLASSUM mengumpulkan $6 juta Seri A yang dipimpin oleh Pearl Abyss Capital dan Storm Ventures bersama dengan investor yang ada, Big Basin Capital dan Smilegate Investment. Pendiri dan CEO kami, Chaerin Lee, baru-baru ini diakui sebagai anggota Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 atas pendekatan inovatif CLASSUM terhadap tantangan komunikasi dalam pendidikan. CLASSUM juga terpilih sebagai salah satu Piala GSV pada tahun 2020, yang menyoroti startup teknologi EdTech dan talenta yang menginspirasi di enam benua.