Perangkat Lunak Pembuatan Video AI - App Paling Populer - Suriah

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk secara instan memproduksi video dengan avatar digital. Menggunakan teknologi teks-ke-ucapan, Spirit Me menghasilkan video dengan visual, suara, dan ekspresi yang realistis. Alat ini dirancang untuk menjadi sederhana dan terjangkau, menawarkan paket gratis dengan video tiga menit dan dua avatar saham, serta paket berlangganan untuk satu avatar khusus dengan $ 69/bulan atau $ 499/tahun. Selain itu, Spirit Me menawarkan rencana prabayar dengan berbagai opsi pembayaran dan avatar yang sesuai dengan kebutuhan individu. Alat ini sangat ideal bagi mereka yang ingin menjadi influencer digital, membuat iklan video yang dipersonalisasi, dan melibatkan pemirsa mereka. Spirit Me juga menawarkan integrasi chatbot dan kemampuan untuk menghasilkan konten avatar digital dalam jumlah tak terbatas. Pengguna dapat bergabung dengan daftar email agar tetap terbaru di berita dan penawaran. Secara keseluruhan, Spirit Me menyediakan platform yang mudah digunakan dan terjangkau untuk membuat video avatar digital.