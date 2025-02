Perangkat Lunak 3PL - App Paling Populer - Laos

OneRail

onerail.com

OneRail adalah solusi pemenuhan omnichannel terkemuka yang memadukan perangkat lunak terbaik di kelasnya dengan logistik sebagai layanan untuk memberikan keandalan dan kecepatan guna membantu bisnis memenuhi janji pengiriman mereka. Dengan jaringan 12 juta pengemudi yang terhubung secara real-time, OneRail mencocokkan kendaraan yang tepat untuk pengiriman yang tepat sehingga merek menurunkan biaya dan meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan skala bisnis mereka dengan cepat. Pendekatan orang-plus-platform ini menampilkan tim pengecualian yang berbasis di AS 24/7 yang mempertahankan tingkat pengiriman tepat waktu sebesar 99%. OneRail baru-baru ini dinobatkan dalam Tempat Kerja Terbaik 2023 versi majalah Inc., peringkat No. 23 dalam daftar Perusahaan Startup Terbaik Amerika versi Forbes dan No. 48 di Inc. 5000. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang OneRail, kunjungi OneRail.com.