XR Books - Custom Story Creator adalah platform berbasis AI yang berfokus pada pembuatan novel grafis yang dibuat khusus. Platform ini menggunakan model GPT-4 dan Difusi Stabil untuk menghasilkan narasi visual unik berdasarkan perintah teks yang diberikan pengguna, memungkinkan pengguna membuat komik atau anime unik tanpa memerlukan keahlian teknis atau desain. Dengan XR Books, pengguna dapat membenamkan diri dalam anime dan buku komik buatan AI, membuka dunia novel grafis personalisasi tanpa batas. Platform ini menawarkan berbagai opsi untuk menyesuaikan novel grafis yang dihasilkan, termasuk menambahkan bab baru ke novel yang sudah ada atau mengganti atau memperbarui bab yang sudah ada sebelumnya. XR Books menawarkan paket gratis dan berbayar, dengan paket gratis memberikan akses terbatas ke fitur platform yang dihasilkan AI dan opsi penyesuaian lanjutan yang tersedia dalam paket berbayar. Pengguna dapat menyimpan novel grafis yang dihasilkan ke akun mereka atau mengekspornya dalam berbagai format, seperti PDF atau file gambar, agar mudah dibagikan dan dicetak. Platform ini saat ini menawarkan anime, buku komik, dan cerita anak-anak, dengan opsi manga segera hadir. Platform ini juga menyediakan bagian Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) di mana pengguna dapat menemukan jawaban atas pertanyaan umum atau menghubungi tim dukungan melalui email untuk bantuan tambahan. Secara keseluruhan, XR Books - Custom Story Creator adalah alat efektif bagi penggemar bercerita yang ingin membuat narasi grafis unik dengan bantuan AI.

Situs web: customstorycreator.com

