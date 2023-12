Statista adalah perusahaan Jerman yang berspesialisasi dalam data pasar dan konsumen. Menurut perusahaan, platformnya berisi lebih dari 1.000.000 statistik tentang lebih dari 80.000 topik dari lebih dari 22.500 sumber dan 170 industri berbeda, dan menghasilkan pendapatan sekitar €60 juta. Situs web deutsche-startups.de bernama Statista "Start- up of the Year" pada tahun 2008 dan pada tahun yang sama, perusahaan ini termasuk di antara pemenang kompetisi start-up "Enable to Start", yang disponsori oleh Financial Times Jerman. Pada tahun 2010, inisiatif "Deutschland – Land der Ideen" (Jerman – Land of Ideas) memilih Statista sebagai salah satu pemenang dalam kategori "Landmarks in the Land of Ideas 2010". dan dianugerahi Penghargaan Red Herring Eropa. Pada tahun 2012, Statista masuk dalam nominasi German Entrepreneur Award untuk kategori "Fast Climber", dan pada tahun 2020 masuk dalam daftar Database yang Harus Dimiliki untuk Perpustakaan Akademik dan Umum oleh Library Journal. Pada tahun 2019, Statista dibeli oleh perusahaan periklanan Ströer Media.

Situs web: statista.com

