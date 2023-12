Spring Airlines Co., Ltd. (Hanzi: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berkantor pusat di Hotel Homeyo (Hanzi: Hangyou Hotel; pinyin: Hángyǒu Bīnguǎn) di Distrik Changning, Shanghai, Tiongkok Meskipun perusahaan ini mengadopsi nama Inggris "Spring Airlines", nama Tiongkok secara harafiah berarti "Spring Autumn Airlines".

