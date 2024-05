SkyKick adalah platform manajemen cloud yang membantu Penyedia Layanan TI membangun bisnis cloud yang lebih sukses. Produk dan platform SaaS kami dirancang untuk memudahkan dan efisien mengotomatiskan alur kerja TI di cloud. Cloud Manager – Mengotomatiskan, mengelola, dan mengamankan meja bantuan cloud Anda Satu panel untuk manajemen pelanggan yang aman & efisien di seluruh aplikasi cloud Microsoft 365 dan lintas SaaS. Otomatisasi Help Desk membantu MSP menyederhanakan administrasi cloud untuk penyampaian layanan yang lebih cepat, mudah, dan lebih konsisten. Menjadi yang terdepan dengan otomatisasi untuk layanan yang menghasilkan pendapatan seperti Microsoft Teams serta penilaian dan remediasi keamanan. Terlebih lagi, ubah alur kerja yang kompleks dengan mudah menjadi otomatisasi untuk penggunaan umum dalam aplikasi intuitif, semuanya didukung oleh lapisan keamanan yang kuat, kontrol berbasis peran, dan pelaporan. Cloud Backup – Lindungi Microsoft 365 dan tingkatkan pendapatan berulang Lindungi data pelanggan, mitigasi dampak serangan siber, tingkatkan retensi, dan tingkatkan pendapatan berulang dengan solusi pencadangan Office 365 yang terdepan di pasar. Termasuk cakupan lengkap penyewa Microsoft 365 termasuk Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams, dan Grup Office 365. Dengan penyimpanan dan retensi tak terbatas, pencarian cepat dan pemulihan sekali klik, pengaturan dan pengelolaan yang mudah, serta opsi pembelian dan penerapan yang fleksibel – SkyKick Cloud Backup adalah mesin Anda untuk akselerasi bisnis. Migration Suites – Migrasi Microsoft 365 yang lebih mudah diprediksi dan bebas stres Skalakan bisnis cloud Anda dengan otomatisasi untuk migrasi efisien yang menyenangkan pelanggan, mengurangi risiko, dan menghemat waktu. Mitra TI memberi peringkat SkyKick #1 di antara vendor migrasi Office 365 di seluruh kategori yang dianggap paling penting termasuk profitabilitas mitra, pengurangan risiko, kemudahan penggunaan & kualitas data secara keseluruhan.

Situs web: skykick.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan SkyKick. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.