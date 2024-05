ONES.com membangun platform lengkap dengan produk manajemen pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk kinerja dan ketersediaan tinggi, yang mendukung tim dan perusahaan dari seluruh dunia untuk merilis perangkat lunak mereka dengan lebih cepat dan lebih baik. Proyek ONES, Wiki ONES, dan TestCase ONES mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak untuk menyederhanakan proyek, menyelaraskan proses QA, dan mengelola pengetahuan tim.

Situs web: ones.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan ONES.com. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.