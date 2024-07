Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk Once Upon a Bot di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot adalah alat bertenaga AI yang memungkinkan pengguna membuat cerita anak-anak dari awal. Platform ini menggabungkan dua model kecerdasan buatan tercanggih, GPT-3 dan Stable Diffusion, untuk menghasilkan cerita yang unik dan disesuaikan dengan preferensi pengguna. Pengguna dapat mengunggah foto diri mereka untuk ditampilkan dalam cerita mereka dan dapat memilih tingkat membaca dan bahasa kreasi mereka. Once Upon a Bot cocok untuk berbagai usia dan merupakan cara terbaik bagi anak-anak untuk meningkatkan keterampilan membaca mereka sambil bersenang-senang membuat cerita imajinatif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengedit, mengekspor, dan berbagi cerita mereka, dan menawarkan fitur narator sehingga pengguna dapat mendengarkan cerita mereka saat dibacakan.

Situs web: onceuponabot.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Once Upon a Bot. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.