"MANGA Plus oleh SHUEISHA" adalah pembaca manga resmi dari Shueisha Inc., dan tersedia secara global. Kami menerbitkan manga terhebat di dunia seperti Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach dan banyak lagi. Kamu bisa membaca chapter terbaru manga terbaik secara GRATIS, SETIAP HARI, dan BERSAMAAN dengan perilisannya di Jepang!!

Situs web: mangaplus.shueisha.co.jp

