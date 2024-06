Penyanyi Instan adalah alat bertenaga AI yang memungkinkan pengguna menjadi penyanyi hanya dalam dua menit. Dengan alat ini, pengguna dapat mengkloning suara mereka sendiri secara gratis dan dengan mudah mengganti suara penyanyi mana pun dengan suara mereka sendiri hanya dengan mengklik sebuah tombol. Ini menawarkan pilihan suara untuk dipilih, dan pengguna dapat dengan mudah menukarnya di lagu mana pun pilihan mereka. Proses penggunaan Instant Singer hanya membutuhkan waktu dua menit, sehingga cepat dan efisien. Pengguna memiliki opsi untuk merekam diri mereka sendiri menyanyikan lagu "Twinkle, Twinkle, Little Star" atau mengonversi lagu apa pun pilihan mereka dengan menempelkan tautan YouTube-nya. Alat ini berjanji untuk memberikan hasil berkualitas tinggi dan menawarkan uji coba gratis, memungkinkan pengguna untuk mencoba empat sampel yang dikonversi sebelum memilih opsi berbayar. Penyanyi Instan memiliki paket harga berbeda yang tersedia, termasuk Paket Pemula yang menawarkan kloning suara dan empat sampel gratis . Untuk pengguna yang mencari fungsionalitas dan konversi tambahan, Paket Lite tersedia untuk dibeli dengan harga $1,99 per kredit, menyediakan dua kredit per konversi. Paket Pro menawarkan delapan kredit per konversi dengan potongan harga $1,49 per kredit. Dukungan pelanggan tersedia melalui platform Discord. Singkatnya, Instant Singer adalah alat bertenaga AI yang memungkinkan pengguna mengkloning suara mereka dan dengan mudah mengganti vokal lagu apa pun dengan suara mereka sendiri. Ini menawarkan berbagai pilihan harga, memberikan pengalaman yang cepat dan ramah pengguna, dan menjanjikan hasil berkualitas tinggi.

Situs web: instantsinger.com

