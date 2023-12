Google Voice adalah layanan telepon yang menyediakan layanan penerusan panggilan dan pesan suara, pesan suara dan teks, serta penghentian panggilan AS dan internasional untuk pelanggan Akun Google di AS, dan untuk pelanggan G Suite di Kanada, Denmark, Prancis, Belanda, Portugal , Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Layanan ini diluncurkan oleh Google pada 11 Maret 2009, setelah perusahaan tersebut mengakuisisi layanan GrandCentral. Google Voice memberikan nomor telepon AS, yang dipilih oleh pengguna dari nomor yang tersedia di kode area yang dipilih, secara gratis ke setiap akun pengguna. Panggilan ke nomor ini diteruskan ke nomor telepon yang harus dikonfigurasi setiap pengguna di portal web akun. Beberapa tujuan dapat ditentukan yang berdering secara bersamaan untuk panggilan masuk. Pendirian layanan memerlukan nomor telepon Amerika Serikat. Pengguna dapat menjawab dan menerima panggilan di salah satu telepon berdering seperti yang dikonfigurasi di portal web. Selama panggilan diterima, pengguna dapat beralih di antara telepon yang dikonfigurasi. Pengguna di AS dapat melakukan panggilan keluar ke tujuan domestik dan internasional. Panggilan dapat dimulai dari telepon mana pun yang dikonfigurasi, serta dari aplikasi perangkat seluler, atau dari portal akun. Mulai Agustus 2011, pengguna di banyak negara lain juga dapat melakukan panggilan keluar dari aplikasi berbasis web ke nomor telepon domestik dan internasional. Banyak layanan Google Voice lainnya—seperti pesan suara, pesan teks gratis, riwayat panggilan, penyaringan panggilan, pemblokiran panggilan yang tidak diinginkan, dan transkripsi suara ke teks pesan suara—juga tersedia untuk penduduk AS. Dalam hal integrasi produk, pesan suara transkripsi dan audio, pemberitahuan panggilan tidak terjawab, dan/atau pesan teks secara opsional dapat diteruskan ke akun email pilihan pengguna. Selain itu, pesan teks dapat dikirim dan diterima melalui antarmuka email atau IM yang familiar dengan membaca dan menulis pesan teks dalam angka di Google Talk (kirim pesan dari PC ke Telepon). Konferensi video multi-arah Google Voice (dengan dukungan untuk berbagi dokumen) kini terintegrasi dengan Google+ Hangouts. Layanan dikonfigurasi dan dikelola oleh pengguna dalam aplikasi berbasis web, dengan gaya layanan email Google, Gmail, atau dengan Android dan Aplikasi iOS di ponsel pintar atau tablet. Google Voice saat ini menyediakan panggilan PC-ke-telepon gratis di Amerika Serikat dan Kanada, serta panggilan suara dan video PC-ke-PC di seluruh dunia antara pengguna plugin browser Google+ Hangouts (tersedia untuk Windows, Mac OS X berbasis Intel, dan Linux).Hampir semua panggilan domestik dan keluar ke Amerika Serikat (termasuk Alaska dan Hawaii) dan Kanada saat ini gratis dari AS dan Kanada, dan $0,01 per menit dari negara lain. Panggilan internasional ditagih berdasarkan jadwal yang diposting di situs web Google Voice. Pada akhir tahun 2009, Google Voice memiliki sekitar 1,4 juta pengguna, dan 570.000 di antaranya menggunakan layanan ini 7 hari seminggu. Jumlah ini meningkat tajam setelah Google melakukan transisi layanan Google Voice dari "hanya undangan" menjadi tersedia untuk semua pelanggan Gmail di Amerika Serikat. Postingan blog Wired menyebutkan angka 3,5 juta pada tahun 2013. Pelanggan Akun Google di sebagian besar negara selain AS dan Kanada hanya dapat mengakses layanan penghentian panggilan melalui integrasi dengan Google Hangouts.

Situs web: voice.google.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Google Voice. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.