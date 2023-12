Automate your Google Analytics Annotations with GAannotations and add the missing pieces to the puzzle with manual annotations or upload bulk annotations via API, CSV, and Automations. Annotations for GA4 and Universal Analytics supported!

Situs web: gaannotations.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan GAannotations. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.