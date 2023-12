A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.

Situs web: funnelytics.io

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Funnelytics. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.