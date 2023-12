ESPN (awalnya merupakan inisialisme untuk Jaringan Pemrograman Hiburan dan Olahraga) adalah saluran olahraga kabel dasar multinasional Amerika yang dimiliki oleh ESPN Inc., dimiliki bersama oleh The Walt Disney Company (80%) dan Hearst Communications (20%). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979 oleh Bill Rasmussen bersama putranya Scott Rasmussen dan Ed Egan. ESPN mengudara terutama dari fasilitas studio yang berlokasi di Bristol, Connecticut. Jaringan ini juga mengoperasikan kantor di Miami, New York City, Seattle, Charlotte, dan Los Angeles. James Pitaro saat ini menjabat sebagai ketua ESPN, posisi yang dipegangnya sejak 5 Maret 2018, menyusul pengunduran diri John Skipper pada 18 Desember 2017. Meskipun ESPN adalah salah satu jaringan olahraga paling sukses, terdapat banyak kritik terhadap ESPN . Hal ini mencakup tuduhan atas pemberitaan yang bias, konflik kepentingan, dan kontroversi dengan masing-masing lembaga penyiaran dan analis. Pada September 2018, ESPN tersedia untuk sekitar 86 juta rumah tangga televisi (93,2% rumah tangga dengan televisi berbayar) di Amerika Serikat. Selain saluran utama dan tujuh saluran terkait di Amerika Serikat, ESPN mengudara di lebih dari 200 negara. Ini mengoperasikan saluran regional di Australia, Brasil, Amerika Latin, dan Inggris. Di Kanada, ia memiliki 20% saham di The Sports Network (TSN) dan lima jaringan saudaranya. Pada tahun 2011, sejarah dan kebangkitan ESPN dicatat dalam Orang-Orang Itu Bersenang-senang. Ini adalah buku nonfiksi yang ditulis oleh James Andrew Miller dan Tom Shales dan diterbitkan oleh Little, Brown and Company.

Situs web: espn.com

