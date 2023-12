AMC adalah rumah bagi beberapa program paling populer dan terkenal di televisi. Masuk dengan penyedia TV Anda dan ikuti terus episode lengkap terbaru dan tambahan video dari Seri Asli AMC favorit Anda. Gunakan iPhone atau iPad Anda untuk Airplay atau transmisikan langsung ke televisi Anda. Pemrograman AMC asli mencakup The Walking Dead — serial dengan rating tertinggi dalam sejarah kabel, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror, dan banyak lagi. Penyedia Kabel termasuk AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity dan Verizon FiOS, dan banyak lainnya. Pelanggan AMC Premiere dapat menikmati musim acara AMC saat ini - Bebas Iklan, Sesuai Permintaan, dan tersedia di aplikasi bersamaan dengan ketersediaan televisi siaran langsung. Pelanggan AMC Premiere juga mendapatkan akses awal atau akses musim penuh ke acara tertentu sebelum ditayangkan, ditambah konten khusus seperti episode diperpanjang eksklusif, adegan bonus, cuplikan, film yang belum dipotong, dan banyak lagi. Episode lengkap dalam musim juga tersedia untuk diunduh untuk ditonton secara offline di iPhone atau iPad Anda untuk pelanggan AMC Premiere.

Situs web: amc.com

