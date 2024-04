Play the famous game of questioning and bluffing! You're an FBI detective. Problem: someone in your department is an enemy spy. Your full department has been brought in. You must question each other to discover the spy.

אתר: spyfall.app

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Spyfall, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.