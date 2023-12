We Become What We Behold הוא משחק הצבע והקליק שנוצר על ידי ניקי קייס. במשחק הייחודי הזה בן 5 דקות, השחקן מצלם את החדשות עם המצלמה שלו. הבחירה מה לכלול ומה להוציא מהמסגרת מעצבת את שאר הסיפור של הריבועים והמעגלים. התחל בלכידת אי הבנות קטנות בין עיגול לריבוע, וראה כיצד ההחלטות שלך מגבירות את המתח בין המוני המעגלים והריבועים. ניתן לומר שהמשחק חושף כיצד המדיה החברתית מגדילה הבדלים קטנים לכדי מפלצתיות גסות. עכשיו קדימה והתחל לעשות את העבודה שלך עד ששיאו של הסיפור יתגלה לנגד עיניך (או עדשותיך). האם תבחר בשלום או באלימות ב-We Become What We Behold? גרור את מחוון המצלמה ולחץ כדי לקבל תמונה. דאגו לקבל תמונות ייחודיות ומלאות אירועים. We Become What We Behold נוצר על ידי ניקי קייס. זה המשחק הראשון שלהם ב-Poki! הקפד לתמוך במפתח ב-Patreon.

אתר: poki.com

