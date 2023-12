Sniper vs Dinosaurs הוא משחק יריות תלת מימד המאפשר לך להשתמש ברובה צלפים כדי לירות בדינוזאורים. חווה את הכיף בהתגנבות על הגג ובחיסול המפלצות הענקיות שמתרוצצות על המפה. אתה יכול גם להתרוצץ ולאסוף חפצים לבזבז על שיפור המשחק שלך, שדרוג הנשקים שלך ושכירת חמודים חדשים. אולי אתה מכיר את Cuties ממשחקים אחרים כמו Cute Army או A Cat Story. תירה בכובע של כל דינוזאור כדי להפיל אותו, כדי שתוכל להוכיח שיש לך את המטרה הטובה ביותר! הקפד לחקור כל אזור בפארק דינו, מערות מוזרות והעיר הגדולה. האם אתה מוכן למשחק הצלפים הייחודי ביותר? הדינוזאורים האלה לא! כוון באמצעות הסמן שלך, ולחץ על לחצן העכבר השמאלי כדי לירות. זום - לחיצה ימנית בעכבר Jump - מקש רווח (לחץ עליו פעמיים כדי לקפוץ פעמיים) Sniper vs Dinosaurs נוצר על ידי Cute Army. שחקו במשחקים החמודים האחרים שלהם ב-Poki: A Cat Story ו-חמוד-צבא תוכלו לשחק Sniper vs Dinosaurs בחינם ב-Poki. Sniper vs Dinosaurs ניתן לשחק במחשב שלכם.

