Skywire הוא משחק פלטפורמת פעולה שנוצר על ידי Nitrome. במשחק הזה, אתה עוזר לשאת את הנוסעים שלך לתחנה תוך כדי ניווט בכלי על המסילה. הימנע מחיות רובוטיות מסוכנות כגון יענים, תוכים, קרנפים וגמלים, מכיוון שהם יגרמו לנוסעים שלך ליפול. יש אפילו מצב משחק למירוץ לשני שחקנים! קדימה וקפוץ לקלאסיקה זו של רכיבה על רכבת! Up - W or Upwards arrowDown - S או Downwards arrowSkywire נוצר על ידי Nitrome כמשחק פלאש, ומאוחר יותר חיקוי ב-HTML5 על ידי AwayFL. שחקו במשחקי פלאש אחרים של Nitrome ב-Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, skywire-2, Twin Shot, נושא מבחן ירוק ונבדק מבחן כחול

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Skywire, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.