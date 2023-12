Princesses Emergency Room

חדר המיון של נסיכות הוא משחק התלבשות שנוצר על ידי אולפני Idea. הצטרפו לצוות הרופאים בבית החולים ועזרו לכל הנסיכות הללו במצבי החירום שלהן! נפילה מגושמת, הצטננות... זו ההזדמנות להראות את כישוריך! וודאו שהנסיכות יקבלו מהפך נהדר ותעזבו את בית החולים במראה טוב מאי פעם! השתמשו בסמן העכבר כדי לבחור, לגרור ולהזיז אובייקטים. חדר המיון של נסיכות נוצר על ידי Idea Studio. שחקו כמה מהמשחקים האחרים שלהם ב-Poki בחינם: Eliza Mall Mania, Just Married! הום ​​דקו, החתונה המושלמת שלי, חדי קרן-יום הולדת-הפתעה, אלי ובן: דייט נייט, ההרפתקה של מירונה: פילטר מאניה, כיף בפסטיבל סלבריטאים BFFs, מסיבת יום ההולדת ההפתעה של אלי, מנסיכה למשפיעה, פרופיל מאתר האהבה, ollie-goes-to -בית ספר, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Contest Hero Look Alike, Travelling Guide Curly, Twins Adventures: Atic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio and Your Love Your LoverPrincesses Emergency Room. ובטלפון הנייד שלך ב-Poki בחינם: חדר מיון נסיכות

