Pop It Master הוא משחק פאזל מקוון מרגיע. המשחק מבוסס על צעצועי ה-Pop It Fidget המפורסמים. במשחק הזה, המטרה שלך היא ללחוץ על הפופיטים כדי לפוצץ אותם ולפתוח צעצוע צבעוני. שימו לב לפוצץ כל בועה ולא להשאיר שום דבר מאחור! אם תאספו את כל האוסף של 80 צעצועי פידג'ט, תוכלו לפתוח את המצב הסודי. האם אתה מוכן לחוויית פופינג דיגיטלית מספקת? קדימה, תהנה מהצלילים והרגשות המרגיעים המציאותיים שיש ל-Pop It Master להציע! פופ - הקש או לחיצה על עכבר שמאלPop It Master נוצר על ידי Rad Brothers. זה המשחק הראשון שלהם ב-Poki!

אתר: poki.com

