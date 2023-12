Papa Louie: When Pizzas Attack הוא משחק פלטפורמה שבו אתה בהרפתקה כדי להציל את הלקוחות של פאפא לואי מטבעת הבצל הידועה לשמצה. הלקוחות שלך הפכו למפלצות פיצה דביקות, והם צריכים אותך ואת ציוד המטבח שלך כדי להציל אותם. תפסו את פצצות ההנעה והפלפל המהימנות שלכם ופנו אחד מ-12 השלבים המכילים מפלצות פיצה! קפוץ ל-Big Pauly כדי להצטייד בפצצות פלפל תמורת מטבעות. האם אתה מרגיש את הפאניקה של פיצה? פאפא לואי: When Pizzas Attack פותח ב-2006 על ידי Flipline Studios, צוות פיתוח משחקים אמריקאי. מאוחר יותר, הוא הועבר ל-HTML5 על ידי AwayFL. בדוק את המשחקים האגדיים האחרים שלהם ב-Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, ו-Papa's Taco Mia. ישנם ארבעה עולמות עיקריים, וכל אחד מהם מורכב משלושה שלבים. יש סה"כ 12 שלבים במשחק: שדות מרובי דגנים, ג'ונגל פסטה, עיר רוטב עגבניות ושדה מוקשים. סמל קרוידה פפר, או סרג', האנטגוניסט הראשי, וגם המאסטר של כל האויבים במשחק. אתה יכול לשחק את Papa Louie: When Pizzas Attack בחינם ב-Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack ניתן לשחק רק במחשב שלך לעת עתה.

