שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של Look, Your Loot! ב- WebCatalog ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

תראה, השלל שלך! הוא משחק קלפים המשלב אלמנטים של זוחל מבוכים ומשחק תפקידים יחדיו. תתחיל עם הקלף של הגיבור שלך שמציין את כוחות ההתקפה וההגנה שלו. מרוכז סביב הקלף שלך, תקבל גם חפיסה שמפגישה באקראי את המפגשים שלך בתוך הצינוק המסתורי המלא בקסם, ניסיון, תגמולים וסכנות. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להזיז את כרטיס הגיבור שלך שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. כל קלף שהגיבור שלך יעבור, הוא יקיים אינטראקציה או ילחם איתו. שימו לב לנקודות הבריאות שלכם כדי לא למות לאחד הבוסים החזקים במשחק. עברו דרך מבוכים, פתחו תיבות, שתו סם, אספו מטבעות, השליכו כדורי אש, הימנע ממלכודות רעילות ומשובצות, הבס בוסים. עם כל בוס שאתה מביס, יש לך הזדמנות לשדרג את הגיבור שלך ככל שתתחזק. קדימה, התחל לחקור את הצינוקים המסוכנים ולהיות מאסטר הצינוק האולטימטיבי ב- Look, Your Loot! Move - WASD או מקשי החצים (החלק על מסך המגע) יש לך 11 גיבורים עם טקטיקות שונות כדי להגיע לכמה שיותר שלל. הם אביר, קוסם, פלדין, גנב, רויינר, דרואיד אפל, סר לנסלוט, ברסרקר, מתנקש, דוקטור מגיפה וקשת. תראה, השלל שלך! נוצר על ידי Dragosha. שחקו במשחק התפקידים התלת-ממד השני שלהם ב-Poki: Foggy Fox. אתם יכולים לשחק Look, Your Loot! בחינם ב-Poki.Look, Your Loot! ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Look, Your Loot!, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.