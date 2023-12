Lands of Blight הוא משחק הרפתקאות אקשן שבו אתה משתלט על דמות שתוקפת אוטומטית כל כמה שניות, ואתה צריך לשרוד את הגלים המתמשכים של מפלצות. כל שעליך לעשות הוא להסתובב באזור ולתקוף כמה שיותר מפלצות תוך כדי ניסיון לברוח מהמצמד שלהן. אתה תצבור ניסיון ותעלה רמה בזמן שאתה מכסח את אינספור האויבים שלך, בדומה למשחקי נוכלים אחרים ומשחקי תפקידים. ובכל פעם שאתה עולה רמה, אתה פותח כוח אקראי שישנה את אופן המשחק שלך. בחר איזה הפעלה תקבל מכיוון שתהיה לכך השלכות. אסטרטגיית התפתחות הגיבור שלך וודא שאתה בוחר רק את הכוחות הטובים ביותר שיעזרו לך לאורך כל הלילה. ישנם כוחות כמו ריפוי, כוח התקפה מוגבר, רדיוס פגיעה מוגדל, ואפילו לחשים מרגשים כמו כדור אש ומכת ברק. ודא שאתה מכה את החזה כדי לפתוח פרסים מפתיעים! האם אתה יכול לשרוד עד עלות השחר ב-Lands of Blight?הזז - מקשי WASD או חציםESC - השהה או בטל הפסקה מקש הרווח - קבל את הבחירהLands of Blight נוצר על ידי 7Spot Games. שחקו במשחקי הפאזל האחרים שלהם ב-Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ו-Truck Loader 5אתם יכולים לשחק ב-Lands of Blight בחינם ב-Poki.Lands of Blight ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

