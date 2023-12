Day of Meat: Radiation הוא משחק הגנת מגדל סרק על הישארות בחיים בשממה פוסט-אפוקליפטית. לאחר שהכוכב נהרס על ידי אירוע יום הדין, מפלצות רדיואקטיביות החלו לזרוע הרס. זו חובתך להגן על עצמך ועל הבסיס שלך מפני גלי המפלצות המפחידות שתוקפות אותך. הבסיס שלך יירה אוטומטית בכל אויב, אבל התפקיד שלך הוא לחקור ולשדרג את הבסיס ביעילות מבלי להיות מוצף בהמוניו. גלה ושדרג כלי נשק חדשים, מתקנים, קליעים, התחדשות בריאותית, כוחות ייחודיים מפתיעים ועוד הרבה יותר! שימו לב לעובדה שהשדרוגים שתחילו במעבדה יהיו קבועים. אז שמור על איזון טוב בין מחקר בזמן אמת ושדרוגי מעבדה, וודא שאתה מזרז את המשחק בכל פעם שצריך. אל תשכח לשתף אותו עם חבריך כדי לראות מי יכול להישאר בחיים יותר! לחץ או הקש על שדרוג בתחתית המסך. אם הכפתור ירוק, יש לך מספיק כסף כדי לחקור אותו. אם זה אדום, אתה צריך לחסוך עוד קצת. יום הבשר נוצר על ידי Lampogolovii. שחקו במשחק יריות סרק אחר שלהם ב-Poki: Day of Meat! אתם יכולים לשחק Day of Meat: Radiation בחינם ב-Poki.Day of Meat: קרינה ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Day of Meat: Radiation, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.