4th and Goal 2023 הוא משחק כדורגל אמריקאי שבו אתה קוורטרבק מקצועי המוביל את הקבוצה שלך לניצחון. ברשומה החדשה ביותר של הסדרה האהובה, יש צוותים, אסטרטגיות והגדרות צוות חדשות לגמרי בספר המשחקים שלך. כקוורטרבק של קבוצת הכדורגל שלך, אתה צריך לבצע את הקריאות כדי להבקיע טאצ'דאונים ולהמיר אותם. בחר את ההצגות שלך מתוך ספר המשחקים בחוכמה, כדי שתוכל לבטל חסימה של שחקנים אחרים כדי להבקיע ניסיון, ולעשות את זה למאמץ קבוצתי! צרו להיטים גדולים, קלו טאצ'דאונים ובחרו הצגות שנוצרו על ידי שחקני תיכון, מכללות וכדורגל מקצוענים בהווה ובעבר! בחרו מהלכים שונים מפנקס המשחקים כדי להקים משחק מעבר נפלא, או נסו לחטוף לעצמכם כמה מטרים ולהקים משחק נוסף. התחרו במשחק אליפות בודד, הילחמו בטורניר פלייאוף והתכוננו לסופרבול הבא ב-4 ובגול 2023! היו הקוורטרבק של קבוצת הכדורגל שלך ובצע את הקריאות כדי להבקיע טאצ'דאונים ולהמיר אותם. בחר מהלכים שונים מפנקס המשחקים כדי להגדיר משחק מסירה נפלא, או נסה לחטוף לעצמך כמה מטרים ולהגדיר משחק נוסף.הזז - מקשי חציםPass/Play - A/S/DBoost - WSnap ball - SpacebarMenu ניווט - Mouse4 ו יעד 2023 נוצר על ידי Glowmonkey. שחקו במשחקי הספורט האחרים שלהם ב-Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and-Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020, and 4th and Goal. 2021, ורביעי ויעד 2022! רביעי וגול הוא משפט בכדורגל שמציין שהמרחק בין קו הלחימה ל-endzone הוא פחות מעשרה יארד, כלומר הקבוצה רחוקה יארדים מטאצ'דאון. אם קבוצה נמצאת בדאון הרביעי שלה, זה אומר שהיא מכוונת לטאצ'דאון. אתה יכול לשחק ב-4th וב-Goal 2023 בחינם ב-Poki.4th ו-Goal 2023 ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

