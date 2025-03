תוכנת מסחר אלקטרוני - האפליקציות הכי פופולריות - ארצות הברית

Veeqo

veeqo.com

תוכנת משלוח חינם שעושה יותר מהדפסת תוויות. צמצם את העלות והמהירות של מילוי הזמנות עם תעריפי משלוח נמוכים, אוטומציה וכלי מילוי חזקים עם תוכנת ניהול המשלוח החינמית לחלוטין של Veeqo. הנחות תעריפים מיידיות מ-USPS, UPS, DHL ו-FedEx: גישה מיידית לתעריפים מוזלים של USPS, UPS, DHL ו-FedEx. אין צורך לנהל משא ומתן ואין צורך בנפח משלוח מוגדר. אתה תמיד יכול לחבר חשבון ספק משלך אם יש לך אחד. בחירת תעריפים אוטומטית: חסוך זמן עם קניות תעריף שבוחר אוטומטית את התווית התמורה הטובה ביותר עבור כל הזמנה שאתה מקבל בכל ערוץ. משלוח מהיר בכמות גדולה: Veeqo יכולה לבחור את התעריפים הטובים ביותר ולשלוח עד 100 הזמנות בבת אחת. אז אתה חוסך זמן, קליקים ומזומנים. כללי משלוח אוטומטיים: הגדר מראש משקל, ערך, אפשרויות משלוח ומפרטים אחרים. Veeqo פועלת לפי ההנחיות המוגדרות מראש כדי להציע את התוויות הטובות ביותר. Veeqo גם עמוסה בתכונות כוח שיאפשרו לך לנופף לשלום לגיליונות אלקטרוניים עם כלים מרובים עטופים באחד. בקרת מלאי: המלאי שלך מתעדכן אוטומטית בכל החנויות שלך. להתראות, גיליון אלקטרוני! שלום, שקט נפשי. בחר עם המכשיר הנייד שלך: השתמש בסורק שלנו או במכשיר הנייד שלך כדי לעזור לך לבחור, לארוז ולשלוח את הפריטים הנכונים מהר יותר - עם הרבה פחות סיכון לשלוח את הדברים הלא נכונים. דוחות ותחזית: Veeqo עוקבת ומארגנת את כל נתוני המכירות שלך כדי להפוך את התכנון, הרכישה והצמיחה של העסק שלך לפשוט. פשטות Veeqo. אמון אמזון. כחלק ממשפחת אמזון, Veeqo מספקת אבטחת מידע מהימנה והגנה על חשבון אמזון מפני משלוחים מאוחרים ומשוב שלילי, אם אתה שולח בזמן. Veeqo היא אפליקציית Shopify Plus Certified תוכנית Shopify Plus Certified App תומכת בסוחרי Shopify הגדולים בכך שהיא עוזרת להם למצוא את האפליקציות והפתרונות שהם צריכים כדי לבנות ולהרחיב את העסק שלהם. התוכנית זמינה במיוחד עבור שותפי Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) המספקים רמה של איכות מוצר, שירות, ביצועים, פרטיות ותמיכה העומדות בדרישות המתקדמות של סוחרי Shopify Plus .