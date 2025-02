תוכנת הנהלת חשבונות - האפליקציות הכי פופולריות - סלובניה

Wave

Wave היא חברה המספקת שירותים פיננסיים ותוכנה לעסקים קטנים. מטה Wave נמצא בשכונת לסליוויל בטורונטו, קנדה. המוצר הראשון של החברה היה תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת חינמית המיועדת לעסקים עם 1-9 עובדים, ולאחריה תוכנת חשבוניות, מימון אישי וסריקת קבלות (OCR). בשנת 2012 החלה Wave להסתעף לשירותים פיננסיים, בתחילה עם Payments by Wave (עיבוד כרטיסי אשראי) ו-Payroll by Wave, ואחריה Lending by Wave בפברואר 2017 שמאז הופסקה.