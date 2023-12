The Guardian הוא עיתון יומי בריטי. היא נוסדה בשנת 1821 בשם The Manchester Guardian, ושינתה את שמה בשנת 1959. יחד עם עיתוני אחיה The Observer ו- The Guardian Weekly, The Guardian הוא חלק מקבוצת Guardian Media, בבעלות ה- Scott Trust. הנאמנות נוצרה ב-1936 כדי "להבטיח את העצמאות הפיננסית והעריכתית של הגרדיאן לנצח וכדי לשמור על החופש העיתונאי והערכים הליברליים של הגרדיאן ללא התערבות מסחרית או פוליטית". הנאמנות הוסבה לחברה בע"מ ב-2008, עם חוקה שנכתבה כך שתשמור עבור ה-Guardian את אותן ההגנות שנבנו במבנה ה-Scott Trust על ידי יוצריה. הרווחים מושקעים מחדש בעיתונאות במקום מחולקים לבעלים או לבעלי מניות. העורכת הראשית קתרין ויינר יורשה את אלן רוסברידג'ר בשנת 2015. מאז 2018, המדורים העיקריים של נייר העיתונים מתפרסמים בפורמט צהובונים. נכון לפברואר 2020, המהדורה המודפסת שלה הייתה בתפוצה יומית של 126,879. לעיתון יש מהדורה מקוונת, TheGuardian.com, וכן שני אתרים בינלאומיים, Guardian Australia (נוסד ב-2013) ו-Guardian US (נוסד ב-2011). קהל הקוראים של העיתון נמצא בדרך כלל בשמאל המיינסטרים של הדעה הפוליטית הבריטית, והמוניטין שלו כפלטפורמה למאמר מערכת חברתי ליברלי ושמאלני הוביל לשימוש ב-"Guardian reader" ו-"Guardianista" ככינויים פוגעניים לעתים קרובות לאלה. של נטיות שמאליות או "פוליטיקלי קורקט". שגיאות דפוס תכופות בעידן הקביעה הידנית הביאו את מגזין Private Eye לכנות את העיתון "Grauniad" בשנות ה-60, כינוי שעדיין השתמשו בו מדי פעם על ידי העורכים ללעג עצמי. בסקר מחקר של Ipsos MORI בספטמבר 2018 שנועד לחקור האמון של הציבור בכותרים ספציפיים באינטרנט, הגרדיאן קיבל את הציון הגבוה ביותר עבור חדשות תוכן דיגיטלי, כאשר 84% מהקוראים הסכימו שהם "סומכים על מה [הם] רואים בו". דוח מדצמבר 2018 של סקר שנערך על ידי חברת Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) קבע כי המהדורה המודפסת של העיתון נמצאה כאמינה ביותר בבריטניה בתקופה שבין אוקטובר 2017 לספטמבר 2018. -קרא את "מותגי החדשות האיכותיים" של בריטניה, כולל מהדורות דיגיטליות; מותגים "איכותיים" אחרים כללו את הטיימס, הדיילי טלגרף, האינדיפנדנט וה-i. בעוד שתפוצת המודפסת של הגרדיאן נמצאת בירידה, הדו"ח הצביע על כך שהחדשות מהגרדיאן, כולל אלו המדווחות באינטרנט, מגיעות ליותר מ-23 מיליון מבוגרים בבריטניה מדי חודש. בראש ה"סקופים" הבולטים שהגיעו לעיתון היה הטלפון של News International משנת 2011 -שערוריית האקינג - ובמיוחד הפריצה לטלפון של המתבגרת האנגלית שנרצחה מילי דאולר. החקירה הובילה לסגירת ה-News of the World, עיתון יום ראשון הנמכר ביותר בבריטניה ואחד העיתונים בתפוצה הגבוהה ביותר בהיסטוריה. ביוני 2013, The Guardian פרסם חדשות על האיסוף הסודי של ממשל אובמה של רישומי הטלפון של Verizon, ובעקבות כך חשף את קיומה של תוכנית המעקב PRISM לאחר שהידיעה עליה הודלפה לעיתון על ידי המלשין וקבלן ה-NSA לשעבר, אדוארד סנודן. ב-2016 הוביל ה"גרדיאן" חקירה של מסמכי פנמה, וחשף את הקשרים של ראש הממשלה דאז, דיוויד קמרון, לחשבונות בנק בחו"ל. הוא זכה בתואר "העיתון של השנה" ארבע פעמים בטקס פרסי העיתונות הבריטיים השנתי: לאחרונה ב-2014, בשל הדיווח שלו על מעקבים ממשלתיים.

