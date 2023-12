Google Keep הוא שירות לרישום הערות שפותח על ידי Google. Google Keep, שהושק ב-20 במרץ, 2013, זמין באינטרנט ויש לו אפליקציות לנייד עבור מערכות ההפעלה לנייד אנדרואיד ו-iOS. Keep מציעה מגוון כלים לרישום הערות, כולל טקסט, רשימות, תמונות ואודיו. משתמשים יכולים להגדיר תזכורות, המשולבות ב-Google Now. ניתן לחלץ טקסט מתמונות באמצעות זיהוי תווים אופטי, וניתן לתמלל הקלטות קול. הממשק מאפשר תצוגה של עמודות בודדות או תצוגה מרובת עמודות. הערות יכולות להיות מקודד בצבע, וניתן להחיל תוויות לארגון. עדכונים מאוחרים יותר הוסיפו פונקציונליות להצמדת הערות ולשיתוף פעולה בהערות עם משתמשי Keep אחרים בזמן אמת. Google Keep קיבל ביקורות מעורבות. סקירה מיד לאחר ההשקה ב-2013 שיבחה את מהירותו, איכות ההערות הקוליות, הסנכרון והווידג'ט שניתן למקם על מסך הבית של אנדרואיד. ביקורות בשנת 2016 מתחו ביקורת על היעדר אפשרויות עיצוב, חוסר יכולת לבטל שינויים וממשק שמציע רק שני מצבי תצוגה שבהם אף אחד מהם לא אהב את הטיפול שלהם בהערות ארוכות. עם זאת, Google Keep זכתה לשבחים על תכונות הכוללות גישה למכשירים אוניברסלית, אינטגרציה מקורית עם שירותי גוגל אחרים ואפשרות להפוך תמונות לטקסט באמצעות זיהוי תווים אופטי.

