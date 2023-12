חדשות דטרויט, מזג אוויר, ספורט ותנועה משרתים את כל דרום מזרח מישיגן ומטרו דטרויט. צפה בשידור חי בשידור חי או ראה את הסרטונים האחרונים מתוכניות כמו The Nine, Let it Rip ו-FOX 2 News.

אתר: fox2detroit.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Fox 2 Detroit, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.