Emotion Logic Ltd הוא כלי בינה מלאכותית המציע ניתוח רגשות אמיתי בזמן אמת ויכולות מחשוב קוגניטיבי לשיפור חוויות המשתמש. בעזרת כלי זה, משתמשים יכולים לקבל הבנה מעמיקה יותר של רגשות אנושיים ולהשתמש בטכנולוגיית רגש כדי לשנות את היישומים שלהם. ניתן ליישם את הכלי Emotion Logic בתעשיות ובמקרי שימוש שונים. בתחום הפיננסים, זה יכול לשפר את התהליכים של Know Your Customer (KYC), להפחית מחדלים בהלוואות ולהגביר את שביעות רצון הלקוחות. במרכזי קשר, זה יכול להגדיל את המכירות, שביעות רצון הלקוחות ושימור הצוות. הכלי שימושי גם בהערכת סיכונים וזיהוי הונאה, עוזר לצמצם הפסדי הונאה ולשפר את שביעות רצון הלקוחות. עבור בדיקת משאבי אנוש ואבטחה, Emotion Logic יכולה להגביר גיוס מוצלח ושביעות רצון העובדים. בממשקי מכונה-אדם, זה יכול לשפר את שיעורי המעורבות ואת שביעות רצון הלקוחות. בתחום הבריאות, זה יכול לשפר את איכות ההערכה ואת שיעורי ההחלמה. הכלי יכול גם לזרז חקירות ולהפחית זמן ועלויות בזיהוי פלילי. Emotion Logic מועיל גם בתעשיות הבידור והשידוכים, מגדיל את שיעורי ההתאמות המוצלחות ומזהה שחקנים גרועים. יתרה מכך, ניתן למנף אותו במחקר לתובנות רגשיות בשיווק ובמחקר אקדמי. הכלי משתמש במנועי ניתוח קול מתקדמים ומנועי החלטות בינה מלאכותית כדי לפענח רגשות אמיתיים מקולות אנושיים. הוא פועל ללא תלות בשפה, תרבות, פרוזודיה או סגנון אקספרסיבי, מה שהופך אותו לנגיש וניתן להתאמה בכל אזור. הניתוח אינו מוטה על ידי גזע, מגדר, גיל או תכונות תרבותיות, ומספק תובנות נטולות הטיה. יכולות ה-AI של Emotion Logic מאפשרות תחזיות טובות יותר של התנהגות משתמשים, לקוחות, מטופלים או עובדים, ללא קשר לתפקידם או לשפה המדוברת. מותגים מובילים בתעשיות שונות כבר ממנפים את היכולות של Emotion Logic כדי להניע התקדמות טכנולוגית.

אתר: emotionlogic.ai

