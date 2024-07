Worldle Unlimited est un jeu de réflexion sur un thème géographique, les joueurs doivent deviner le nom correct du pays en fonction de ses contours sur la carte. Vous disposez d'un maximum d'un essai pour trouver la bonne réponse. Ce jeu fournit de nombreux indices et oblige les joueurs à comprendre la géographie et à appliquer leur pensée logique. Worldle Unlimited est un jeu Wordle conceptualisé par Antoine Teufe. Le jeu fournira aux joueurs de nombreuses connaissances géographiques que vous ne connaissez pas ou renforcera les connaissances que vous connaissez déjà. Les joueurs cliquent simplement sur la ligne et sélectionnent le nom de l'état dans la liste. Immédiatement après avoir soumis votre réponse, vous saurez si votre réponse est correcte ou non. Si vous répondez incorrectement, vous recevrez des indices indiquant à quelle distance et dans quelle direction se trouve ce pays mystérieux par rapport au pays indiqué lors de la tentative. Vous pouvez également connaître son exactitude grâce au pourcentage. Plus précisément, l'image ci-dessous illustrera un exemple de cas. De plus, lors de la recherche de réponses dans Worldle Unlimited, les carrés clignoteront et changeront de couleur comme le gris, le jaune et le vert. Le vert est un symbole de précision. Par conséquent, plus votre réponse comporte de carrés verts, plus vous vous rapprochez de la bonne réponse. Les joueurs peuvent également modifier la taille, l'angle de rotation de l'image et masquer la bordure pour augmenter la difficulté et rendre le défi plus intéressant. Si vous êtes un amateur de géographie et que vous aimez résoudre des énigmes, jouez maintenant !

