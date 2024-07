World of Alice Make Words est un jeu de réflexion amusant qui permet aux joueurs de pratiquer l'anglais pour apprendre ou guider et éduquer les enfants. World of Alice Make Words est spécialement conçu pour les enfants et ceux qui souhaitent apprendre l'anglais de base. Il captive les enfants avec ses visuels vibrants et ses personnages vivants, les incitant à continuer d'apprendre. Les fonctionnalités intéressantes du jeu ajoutent au plaisir et au succès de l’apprentissage des langues. Les joueurs peuvent accéder au jeu sur une large gamme d'appareils, notamment des ordinateurs de bureau, des tablettes et des téléphones mobiles, leur offrant ainsi des expériences diverses sur chaque plateforme.

Site Web : connectionsgame.io

