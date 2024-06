Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

World Anvil est un ensemble primé d'outils de construction du monde qui vous aident à créer, organiser, stocker et commercialiser votre environnement mondial ou votre propriété intellectuelle, en partageant les parties que vous souhaitez avec d'autres et en gardant le reste secret. Que vous dirigiez toute une équipe créative ou que vous créiez seul, World Anvil est conçu sur mesure par des experts pour vous aider à créer un monde fantastique ou un décor fictif. Avec des articles de type wiki, des cartes interactives, des chronologies historiques, un support RPG comprenant un gestionnaire de campagne et un logiciel d'écriture de roman entièrement intégré, nous disposons de tous les outils dont vous aurez besoin pour lancer votre campagne RPG ou écrire votre roman !

Site Web : worldanvil.com

