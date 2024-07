Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Words Game est un jeu de réflexion amusant dans lequel les joueurs devront choisir 1 des 3 images correctes qui correspondent au mot donné. Dans Words Game, les joueurs pourront revoir le vocabulaire de base en regardant les mots et en les associant aux images correspondantes. Pour ce faire, les joueurs doivent saisir le sens du vocabulaire de base. Cliquez ensuite sur l'image qui a la signification correspondante à ce mot. Une grande partie du vocabulaire est associée aux images et aux puzzles créés dans ce jeu. Observez attentivement et faites correspondre le mot correspondant. Le jeu de mots nécessite que les joueurs possèdent une riche connaissance du vocabulaire, mais les joueurs peuvent également entraîner leur mémoire dans ce jeu. Pour les mots dont vous ne savez pas ce qu’ils signifient, vous pouvez choisir la réponse au hasard. Si vous avez la chance de deviner correctement, vous connaîtrez la signification du mot. Après avoir joué à ce jeu, vous pourrez certainement mémoriser le vocabulaire plus longtemps.

Site Web : connectionsgame.io

