Dans Survivle, le joueur doit deviner le mot de 5 lettres. Vous aurez un maximum de 6 suppositions et devrez gagner au moins 7 points pour gagner. Essayez de deviner correctement le moins de fois possible. Pour jouer à Survivle, vous devez taper le mot « Prêt » dans les mots croisés et appuyer sur Entrée pour commencer. Entrez ensuite votre prédiction jusqu'à ce que vous obteniez le résultat correct. Réfléchissez bien pour éviter de perdre 1 essai. Les informations et suggestions fournies doivent être utilisées minutieusement pour obtenir des estimations précises la prochaine fois.

Site Web : connectionsgame.io

